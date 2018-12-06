شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يدشن فعاليات اليوم العالمي للتطوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة، الطائف)

دشّن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الأربعاء)، احتفالية مديرية الدفاع المدني بالمحافظة باليوم العالمي للتطوع، وسط مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والأهلية، فيما كرّم الجهات الراعية والمشاركة في الفعاليات.

وافتتح الأمير مشعل بن ماجد المعرض المصاحب للفعاليات، الذي أبرز مجهودات الجهات المشاركة الحكومية والأهلية في أعمال التطوع، مستمعا إلى شرح عن تلك الجهود والأعمال التي تقوم بها الجهات المشاركة في أعمال التطوع بمدينة جدة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بجدة العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بالتطوع، من أجل إرساء خريطة طريق تنمية ثقافة التطوع وفق التنظيم المؤسس الجاذب للجهود، عادًا احتفال الدفاع المدني بهذا اليوم خطوة لتحقيق رؤية الوطن وتطلعاته لمستقبل العمل التطوعي. ولفت الانتباه إلى أن أيقونة هذا العام جاءت تحت شعار «معا نتطوع لرؤية طموحة»، لتتوافق مع رؤية المملكة الطموحة في هذا المجال وغيره من المجالات.

وفي السياق ذاته، دشن محافظ الطائف سعد الميموني، أمس، احتفالية الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة، بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين، بحضور مديري الدوائر الحكومية والرسمية والفرق التطوعية.

وقال المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف إن حضور محافظ الطائف ودعمه لبرامج الدفاع المدني كان له كبير الأثر في إنجاح هذه التظاهرة الحضارية.