شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب وخريجو «كاوست» في هاكاثون «الابتكار الصحي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شاركت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في هاكاثون الابتكار الصحي، التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الذي نظمته الجمعية العلمية لخريجي زمالة ابن خلد أخيرا، بمقر جامعة الأميرة نورة في الرياض.

وجمع الحدث، الذي شارك فيه 4 خريجين و10 من طلاب «كاوست»، مبتكرين من خلفيات متنوعة في جلسات شملت العصف الذهني عززت من روح التعاون في الابتكار.

وجاءت مشاركة «كاوست» في الحدث العالمي بتنظيم من الدكتورة حليمة العمري، التي قالت: «إن مفهوم الهاكاثون يدور حول تطوير تقنيات وحلول جديدة للمشكلات المعقدة، لذا فهي ليست بيئة تنافسية، بل هي جهود تعاونية لتحقيق هدف مشترك».

وتمثلت المشاركة في 10 مسارات للتعامل مع 10 مواضيع مختلفة في مجالات الرعاية الصحية والعلوم والهندسة والتطوير الأعمال. شارك في كل مسار 100 شخص يعملون على مشكلات محددة تتعلق بهذا الموضوع. ويتماشى هاكاثون الابتكار الصحي، الذي عُقد برعاية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مع تخصصات عدد من المشاركين من الجامعة.