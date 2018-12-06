شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لفرض الرسوم على 6 طرق في 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبدالله ، خالد البلاهدي (الدمام )

أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن فرض الرسوم على الطرق لا يزال تحت دراسة اللجنة الإشرافية للخصخصة، والوزارة تعمل على دراسة مستفيضة للموضوع، وحددت 6 طرق بالمملكة، متوقعا فرض الرسوم مع بداية 2020، بعد الرفع للمقام السامي للموافقة وذلك بعد الانتهاء من الدارسة الحالية.

جاء ذلك خلال تدشين أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أمس عدداً من مشاريع الطرق بالمنطقة، إذ أزاح الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع استكمال وصلة شاطئ نصف القمر بالتقاطع مع طريق العزيزية بطول 3 كلم، وذلك بحضور ومحافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان، ومدير مرور المنطقة الشرقية العقيد المهندس علي بن محسن الزهراني، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين.

وأعلن الدكتور العامودي تدشين عدد من مشاريع الطرق في المنطقة الشرقية بتكلفة تزيد على مليار ونصف المليار ريال، وبأطوال تزيد على 550 كلم، لافتاً إلى استمرار العمل في فرع الوزارة بالمنطقة لتنفيذ 37 مشروعا للطرق بتكلفة 3.5 مليار ريال، تشمل حاضرة الدمام وجميع المحافظات، إضافة إلى مشاريع الصيانة العادية والوقائية للمشاريع القائمة، وذلك بتكلفة تزيد على 1.7 مليار ريال، من أجل تحقيق سلامة وراحة مرتادي الطرق، كاشفاً إطلاق مناقصة الاستشاري لمشروع الجسر الجديد المجاور لجسر الملك فهد قبل أسبوعين، مشيراً إلى أن الانتهاء من الترسية سيتم إثر دراسة المشروع لطرحه على القطاع الخاص للاستثمار المحلي أو الأجنبي على أن تبدأ الإجراءات التنفيذية فور الانتهاء من إجراءات ما بعد الدراسة، متوقعا أن يكون ذلك في منتصف العام القادم.

بدوره، أعلن رئيس هيئة النقل البري الدكتور رميح الرميح طرح مناقصة مشروع النقل العام للحافلات من قبل أمانة المنطقة لتشغيلها في حاضرة الدمام، مبينا أن الهيئة شريك في التخطيط لوضع الشبكة عبر التنسيق مع أمانة الشرقية، مؤكدا أن المشروع يهدف لتشغيل 8 خطوط رئيسية لربط حاضرة الدمام.

وأكد أن الهيئة تعمل على إجراء دراسة للتاكسي البحري سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر.