شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: «المدني» ينقذ مسجداً من حريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله راجح العبدلي (جدة) أنقذ الدفاع المدني بجدة، مسجد «طه» بحي الأصالة مقابل ملعب الجوهرة شمال المحافظة، من حريق شب أمس (الأربعاء) خارج المسجد بسبب انفجار مولد كهربائي. أنقذ الدفاع المدني بجدة، مسجد «طه» بحي الأصالة مقابل ملعب الجوهرة شمال المحافظة، من حريق شب أمس (الأربعاء) خارج المسجد بسبب انفجار مولد كهربائي. وطوقت فرق الإطفاء النيران التي شبت بعد أن انفجر المولد الكهربائي المغذي للمسجد قبل صلاة مغرب أمس. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان السيطرة على الحريق قبل امتداده للمواقع المجاورة، ولم تنتج عنه أي إصابات.



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