شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: مسار بناء 120 مدرسة يحقق الجودة في البنية التحتية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أشاد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالتعاون الذي حظي به مسار البناء والصيانة والتحويل من وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، رافعاً شكره للقيادة على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل لتنفيذ أكثر من 120 مدرسة وتخصيص ميزانية سنوية تصل إلى 400 مليون ريال.

وأكد أن دور القطاع الخاص سيسهم في تحقيق الجودة وتمكين وزارة التعليم من استكمال البنية التحتية وتطويرها لتستكمل دورها المحوري في بناء جيل متسلح بالمعرفة وقادر على الإسهام في دفع عجلة التنيمة، لافتاً إلى أن الدولة وفي إطار عنايتها بمواطنيها ستستمر بتقديم التعليم المجاني في هذه المدارس المرتقب إنشاؤها لتكون ضمن منظومة العمل التعليمي الذي تقدمه وزارة التعليم.

من جهته، بين الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد، أن المسار لتنفيذ تلك المدارس ينحصر في التمويل والبناء والصيانة على أن تنتقل مسؤولية صيانة المدارس إلى وزارة التعليم بعد انتهاء مدة العقد مع الشركات المنفذة.