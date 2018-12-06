شكرا لقرائتكم خبر عن سيول ربوع العين وغميقة تحتجز المعلمين 3 ساعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

عاش عدد من المعلمين والمعلمات في الليث لحظات عصيبة على طريق غميقة وربوع العين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مراكز المحافظة أمس (الأربعاء) في احتجازهم أكثر من 3 ساعات. واضطر سائقو سيارات المعلمات في ربوع العين، وبني يزيد، وحقال، ودثن، وغميقة، وجدم، للانتظار؛ خوفا من تعرضهم لخطر السيول، حتى تجاوبت البلديات وفتحت الطريق.

واستغرب عدد من المواطنين وسائقي المعلمات الصمت الذي تشهدة إدارة تعليم الليث تجاه الخطر الذي يتربص بالمعلمين والمعلمات في أوقات الأمطار، والإصرار على وصولهم إلى مدارسهم. وجددت أسر المعلمات نداءاتها لتعليم الليث بحماية المعلمات من الخطر في أوقات الأمطار، ومع ذلك يصر «التعليم» على إكمال الدراسة.

وكانت محافظة الليث، والمراكز التابعة لها شهدت أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، شملت: غميقة، جدم، الشواق، الوسقة، سلم الزواهر، حفار، الغالة، بني يزيد، الماء الحار، المجيرمة، يلملم، السعدية، طفيل، سلبه، ذنباء، صوانة، وعدد من القرى والهجر.