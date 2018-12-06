شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على مكة والطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)، "الخليج 365" (مكة المكرمة)

شهدت مكة المكرمة والمراكز التابعة لها أمس (الأربعاء)، أمطارا خفيفة إلى متوسطة، فيما جاءت الأمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت عموم أحياء المحافظة ومراكز الهدا، والشفا، والحوية، ورحاب، والسيل الصغير، وجنوب المحافظة. من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرها الفصلي للحالة المناخية للمملكة خلال فصل الشتاء 1440، الموافق ديسمبر، يناير، وفبراير 2018-2019، المتضمنة لمحة مناخية تاريخية وتوقعات مناخية.

وأشارت إلى انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الشمالية لتأثرها بالكتلة الهوائية الباردة، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة العظمى والصغرى من شمال المملكة إلى جنوبها، عادةً شهر يناير الأبرد بهذا الفصل، مبينة أن هطول الأمطار يتركز خلال ديسمبر، ويناير، بشكل متفاوت على شرق ووسط وشمال المملكة وغربها، فيما تنخفض المعدلات في فبراير حتى نهاية الفصل.

وتوقعت الهيئة احتالمية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، في حين سيكون هطول الأمطار، بناءً على تلك الاحتمالات، غزيراً على شمال شرق المملكة وشرقها وأجزاء من وسط المملكة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون أعلى من المعدل في الشتاء على معظم المناطق، عدا شهر ديسمبر الذي ستنخفض فيه درجات الحرارة إلى معدلات صغرى على شمال وشمال شرق وأجزاء من وسط المملكة.

وأشارت الهيئة إلى احتمالية وجود بعض حالات التطرف المناخي، وهطول أمطار غزيرة قد تصحب بموجات شديدة البرودة، مفيدة أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، بل يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى التي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.