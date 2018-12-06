شكرا لقرائتكم خبر عن الأرطاوية.. وفاة شخص وإصابة 4 معلمات وسائقهن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد الرخيمي (الأرطاوية)

توفي شخص في العقد السادس، وأصيبت 4 معلمات، وسائقهن، في حادثة مرورية مروعة وقعت بين مركبتين على تقاطع الشهباء بالأرطاوية. وباشرت الفرق الأمنية الموقع. ونقل الهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى الأرطاوية لتلقي العلاج اللازم.

وتشير المعلومات الأولية إلى تفاوت إصابات المعلمات ما بين ارتجاج بالمخ ونزيف وكسور في الأطراف ورضوض.