الاتحاد يبحث عن فوزه الأول .. القادسية أمام الاتفاق في مواجهة مثيرة

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الخميس بأربع مواجهات نارية، حيث ترفع الفرق المتنافسة شعار الفوز كيف لا وثلاث منها تقبع في المراكز الثلاثة الأخيرة بجدول الترتيب وتطمح للهروب من شبح الهبوط .

الباطن × الفيحاء

يستضيف الباطن صاحب المركز 13 على ملعبه فريق الفيحاء عاشر الترتيب عند تمام الساعة (3:00) عصرًا .

سيكون فريق الباطن مطالبًا بنسيان النتائج المخيبة ووقف مسلسل الهزائم الملازم للفريق في الجولتين الماضيتين لاستعادة ثقة جماهيره قبل مواجهتيه المقبلتين أمام الاتحاد والشباب، إضافة للابتعاد قليلاً عن منطقة الخطر.

في حين يبحث الضيوف عن استغلال الحالة المعنوية لدى لاعبيهم بعدما تمكنوا من فرض التعادل في الوقت القاتل على الأهلي في المباراة الماضية لمواصلة نتائجه الإيجابية للجولة الخامسة على التوالي على أمل تحقيق فوزه الرابع هذا الموسم للارتقاء بجدول الترتيب.

القادسية × الاتفاق

يحل الاتفاق سابع الترتيب ضيفًا ثقيلاً على غريمه التقليدي القادسية صاحب المركز 11 في ديربي الشرقية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر عند الساعة (5:25) مساءً.

يطمح الاتفاق أن يكون اللقاء بداية العودة لسكة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الخمس الماضية من أجل مصالحة جماهيره وأيضًا لتجاوز الانتكاسات الماضية وإقالة المدرب الذي عمل على تغيير صورة الفريق وجعله خصمًا قويًا لكل الفرق في بداية الموسم.

في المقابل يأمل القادسية مواصلة صحوته وحصد النتائج المميزة في الجولات الثلاث الأخيرة لتحسين مركزه وتضييق الخناق على جاره في جدول الترتيب لإثبات لمنافسيه أنه استعاد بريقه.

الشباب × أحد

يلتقي الشباب سادس الترتيب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض نظيره فريق أحد ما قبل الأخير عند الساعة (5:45) مساءً.

يسعى الشباب إلى استعادة العزف على نغمة الانتصارات البعيد عنها في الجولات الثالث الماضية لخطف المركز الخامس للبقاء قريبًا من رباعي المقدمة في لقاء سهل على الورق نظرًا لوضع الفريقين في جدول الترتيب وأيضًا لفارق الإمكانات.

أما فريق أحد سيكون مطالبًا بتحقيق الفوز ولا شيء غيره إذا ما أراد المنافسة على البقاء والهروب من منطقة شبح الهبوط.

الاتحاد × الفيصلي

يخوض فريق الاتحاد متذيل الترتيب مواجهة صعبة عندما يواجه ضيفه الفيصلي ثامن الترتيب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عند الساعة (7:40) مساءً.

يبحث أصحاب الضيافة عن استعادة توازنهم ورد الاعتبار لكبريائهم المفقود هذا الموسم لحصد انتصارهم الأول في الدوري لإسعاد جماهيرهم المتعطشة لرؤية صولات وجولات فريقها كما في المواسم الماضية للابتعاد عن مناطق الخطر التي باتت تحاصر الفريق منذ بداية الموسم.

في حين يبحث الفيصلي عن مواصلة حصده للنقاط واستغلال تذبذب مستوى مضيفه لتحقيق فوزه الأول في الجولات الثلاث الماضية لكي تساعده في التقدم أكثر في سلم الترتيب.