الزياني لـ"الخليج 365": الاتفاق سبَّاق إلى البطولات.. والقادسية قاسمنا النتائج

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انت الان تتابع الزياني لـ"الخليج 365": الاتفاق سبَّاق إلى البطولات.. والقادسية قاسمنا النتائج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حمل الرمز الإتفاقي الكبير وعميد المدربين الوطنيين خليل الزياني لاعبي فريق الإتفاق الخسائر الأربع المتتالية التي تلقاها فريق الإتفاق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وقال الزياني في حديث خاص لصحيفة الخليج 365 :" مباراة فريقنا الإتفاق أمام شقيقنا القادسية هي بمثابة التصحيح والذي يكاد يفقد جمهوره ويحتاج إلى إعادة هذه الثقة ورؤية صحيحة للجهاز الفني"
ورفض الزياني تحميل المدرب السابق تذبذب مستوى الفريق كامل المسؤولية قائلا : " لا أحملها المدرب فقط ولكن أيضا يتحمل اللاعبين جزء من هذه المسؤولية بينما الإدارة ليست معنية بما يحدث داخل الملعب ودورها مقتصر على تهيئة الأجواء للاعبين وصرف مستحقاتهم ومتابعة الجهاز الفني وقد نجحت في ذلك "
وعن المدرب السابق راموس قال الزياني : " جماهيرنا تعودت على الفوز والإنتصارات ولكن لا أحد يستطيع تحمل أربع خسائر متتالية وكانت الإدارة محقة في اتخاذ هذا القرار ".
وختم الزياني حديثه بالتطرق لمواجهة الفريق اليوم أمام القادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :" الفريقان يتناوبان في النتائج صحيح الإتفاق له الغلبة وقصب السبق في البطولات المحليةو العربية والخليجية إلا أن القادسية يقاسمنا النتائج واتوقع فوز الإتفاق في هذه المواجهة "
الزياني لـ"الخليج 365": الاتفاق سبَّاق إلى البطولات.. والقادسية قاسمنا النتائجعبدالله الشهري الخليج 365 2018-12-06
حمل الرمز الإتفاقي الكبير وعميد المدربين الوطنيين خليل الزياني لاعبي فريق الإتفاق الخسائر الأربع المتتالية التي تلقاها فريق الإتفاق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وقال الزياني في حديث خاص لصحيفة الخليج 365 :" مباراة فريقنا الإتفاق أمام شقيقنا القادسية هي بمثابة التصحيح والذي يكاد يفقد جمهوره ويحتاج إلى إعادة هذه الثقة ورؤية صحيحة للجهاز الفني"
ورفض الزياني تحميل المدرب السابق تذبذب مستوى الفريق كامل المسؤولية قائلا : " لا أحملها المدرب فقط ولكن أيضا يتحمل اللاعبين جزء من هذه المسؤولية بينما الإدارة ليست معنية بما يحدث داخل الملعب ودورها مقتصر على تهيئة الأجواء للاعبين وصرف مستحقاتهم ومتابعة الجهاز الفني وقد نجحت في ذلك "
وعن المدرب السابق راموس قال الزياني : " جماهيرنا تعودت على الفوز والإنتصارات ولكن لا أحد يستطيع تحمل أربع خسائر متتالية وكانت الإدارة محقة في اتخاذ هذا القرار ".
وختم الزياني حديثه بالتطرق لمواجهة الفريق اليوم أمام القادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :" الفريقان يتناوبان في النتائج صحيح الإتفاق له الغلبة وقصب السبق في البطولات المحليةو العربية والخليجية إلا أن القادسية يقاسمنا النتائج واتوقع فوز الإتفاق في هذه المواجهة "
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
01:41 AM
حمَّل اللاعبين مسؤولية تردي المستويات وطالبهم بالتصحيح
حمل الرمز الإتفاقي الكبير وعميد المدربين الوطنيين خليل الزياني لاعبي فريق الإتفاق الخسائر الأربع المتتالية التي تلقاها فريق الإتفاق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وقال الزياني في حديث خاص لصحيفة الخليج 365 :" مباراة فريقنا الإتفاق أمام شقيقنا القادسية هي بمثابة التصحيح والذي يكاد يفقد جمهوره ويحتاج إلى إعادة هذه الثقة ورؤية صحيحة للجهاز الفني"
ورفض الزياني تحميل المدرب السابق تذبذب مستوى الفريق كامل المسؤولية قائلا : " لا أحملها المدرب فقط ولكن أيضا يتحمل اللاعبين جزء من هذه المسؤولية بينما الإدارة ليست معنية بما يحدث داخل الملعب ودورها مقتصر على تهيئة الأجواء للاعبين وصرف مستحقاتهم ومتابعة الجهاز الفني وقد نجحت في ذلك "
وعن المدرب السابق راموس قال الزياني : " جماهيرنا تعودت على الفوز والإنتصارات ولكن لا أحد يستطيع تحمل أربع خسائر متتالية وكانت الإدارة محقة في اتخاذ هذا القرار ".
وختم الزياني حديثه بالتطرق لمواجهة الفريق اليوم أمام القادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :" الفريقان يتناوبان في النتائج صحيح الإتفاق له الغلبة وقصب السبق في البطولات المحليةو العربية والخليجية إلا أن القادسية يقاسمنا النتائج واتوقع فوز الإتفاق في هذه المواجهة "
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المصدر : الخليج 365
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