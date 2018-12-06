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محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الطائف والهدا والشفا وبني سعد وميسان ومرتفعات المنطقة.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا عبر الإنذار المبكر لمنطقة مكة المكرمة حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة. وتفصيلاً، ذكر التنبيه المتقدم للهيئة أن منطقة مكة المكرمة تشهد شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الطائف والهدا والشفا وبني سعد وميسان ومرتفعات المنطقة. وأضاف بأن الحالة تبدأ الساعة الـ1.25 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس. تنبيه متقدم لمكة المكرمة: شبه انعدام في مدى الرؤية بسبب الضباب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا عبر الإنذار المبكر لمنطقة مكة المكرمة حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة. وتفصيلاً، ذكر التنبيه المتقدم للهيئة أن منطقة مكة المكرمة تشهد شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الطائف والهدا والشفا وبني سعد وميسان ومرتفعات المنطقة. وأضاف بأن الحالة تبدأ الساعة الـ1.25 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس. 06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440 01:42 AM تشمل الطائف والهدا والشفا وبني سعد وميسان ومرتفعات المنطقة.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا تشمل الطائف والهدا والشفا وبني سعد وميسان ومرتفعات المنطقة.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا عبر الإنذار المبكر لمنطقة مكة المكرمة حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة. وتفصيلاً، ذكر التنبيه المتقدم للهيئة أن منطقة مكة المكرمة تشهد شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الطائف والهدا والشفا وبني سعد وميسان ومرتفعات المنطقة. وأضاف بأن الحالة تبدأ الساعة الـ1.25 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، تنبيه متقدم لمكة المكرمة: شبه انعدام في مدى الرؤية بسبب الضباب ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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