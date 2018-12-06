"العيسى": لجنة وزارية تعمل لمعالجة أوضاع الخريجين ومَن ينتظرون الوظائف

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنها تعمل منذ أكثر من عام وقطعت شوطًا طويلاً لوضع الحلول لهم

كشف وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، ‏أن اللجنة الوزارية المعنية بوضع الحلول لمنتظري الوظائف ومعالجة أوضاعهم قد قطعت شوطًا جيدًا، وهي تعمل منذ أكثر من عام على وضع الحلول لهم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور "العيسى" خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية من المؤتمر الدولي لتقويم التعليم صباح أمس الأربعاء، ردًّا على وجود منظومة لإمكانية إعادة تأهيل الخريجين مع شح الوظائف لاستثمار هذه الثروة الوطنية، أن هناك لجنة وزارية معنية بسياسات سوق العمل، يرأسها وزير الاقتصاد، بعضوية وزراء التعليم والعمل والخدمة المدنية والتجارة.

وتابع: هذه اللجنة تعمل منذ أكثر من عام على وضع حلول لمن ينتظرون الوظائف في سوق العمل بكيفية معالجة وضعهم، وإعادة تأهيلهم، وتوجيههم إلى قطاعات معينة في السوق.

وأضاف: الجانب الثاني هو كيفية مواءمة سياسات سوق العمل؛ لتكون محفزة أكثر لتوفير وتوطين الوظائف. مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية قطعت شوطًا جيدًا في هذا الجانب، وتعمل بشكل سريع. متأملاً أن تكلل جهودها بالنجاح.

وأفاد العيسى بأن وزارة التعليم تعمل من خلال منظومة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق الرؤية ببرنامج تنمية القدرات البشرية الذي يُعنى بقطاع التعليم والتدريب، وتطوير منظومة التعليم، وتطوير قدرات الشباب السعودي.. وهو يسير باتجاه إقراره قريبًا.

وأكد العيسى أن الوزارة لديها عدد كبير من المبادرات في برنامج جودة الحياة، و3 مبادرات رئيسية في برنامج تعزيز الشخصية الوطنية.