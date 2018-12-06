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انت الان تتابع تزامنًا مع يوم التطوع العالمي .. "هلال الطائف" يحتفي بمتطوعيه .. ومعرض مصاحب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
افتُتح أمس في محافظة الطائف، المعرض المصاحب لليوم العالمي للتطوع، والذي نظمته هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أنه من منطلق اهتمام الهيئة بالأعمال التطوعية، فقد عملت على أن تقدم شكرها وعرفانها للمتطوعين عبر فعاليات متعددة ومعارض متفرقة في مدن المملكة والطائف في هذا العام، حيث حرصت على أن تحتفي بمتطوعي الهيئة في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك عبر عديد الأنشطة والفعاليات والتي تنمي من قدرات المتطوعين وتزيد من قدراتهم المعنوية.
وأضاف "الثبيتي" أن الهيئة بالمنطقة عملت على عديد المبادرات التي استهدفت بعض المستشفيات في محافظات منطقة مكة وزيارات إنسانية لدور التأهيل، إضافة إلى المشاركة ببعض المعارض التعريفية بإنجازات المتطوعين.
وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تعد مناسبة خاصة يولي لها المتطوع اهتمامًا كبيرًا لما يجده من بالغ الأثر على نفسه.
وأقامت الهيئة معرضًا يستمر لمدة أربعة أيام في مجمع قلب الطائف، يضم عرض الكثير من أعمال التطوع، والمشاركات في المناسبات المجتمعية، إضافة إلى فعاليات مسرح الطفل والذي من خلاله يتم تقديم مختلف الهدايا لجميع الزوار.
تزامنًا مع يوم التطوع العالمي .. "هلال الطائف" يحتفي بمتطوعيه .. ومعرض مصاحبفهد العتيبي الخليج 365 2018-12-06
افتُتح أمس في محافظة الطائف، المعرض المصاحب لليوم العالمي للتطوع، والذي نظمته هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أنه من منطلق اهتمام الهيئة بالأعمال التطوعية، فقد عملت على أن تقدم شكرها وعرفانها للمتطوعين عبر فعاليات متعددة ومعارض متفرقة في مدن المملكة والطائف في هذا العام، حيث حرصت على أن تحتفي بمتطوعي الهيئة في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك عبر عديد الأنشطة والفعاليات والتي تنمي من قدرات المتطوعين وتزيد من قدراتهم المعنوية.
وأضاف "الثبيتي" أن الهيئة بالمنطقة عملت على عديد المبادرات التي استهدفت بعض المستشفيات في محافظات منطقة مكة وزيارات إنسانية لدور التأهيل، إضافة إلى المشاركة ببعض المعارض التعريفية بإنجازات المتطوعين.
وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تعد مناسبة خاصة يولي لها المتطوع اهتمامًا كبيرًا لما يجده من بالغ الأثر على نفسه.
وأقامت الهيئة معرضًا يستمر لمدة أربعة أيام في مجمع قلب الطائف، يضم عرض الكثير من أعمال التطوع، والمشاركات في المناسبات المجتمعية، إضافة إلى فعاليات مسرح الطفل والذي من خلاله يتم تقديم مختلف الهدايا لجميع الزوار.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
01:37 AM
عبرَ عددٌ من الأنشطة والفعاليات والتي تنمي من قدراتهم المعنوية
افتُتح أمس في محافظة الطائف، المعرض المصاحب لليوم العالمي للتطوع، والذي نظمته هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أنه من منطلق اهتمام الهيئة بالأعمال التطوعية، فقد عملت على أن تقدم شكرها وعرفانها للمتطوعين عبر فعاليات متعددة ومعارض متفرقة في مدن المملكة والطائف في هذا العام، حيث حرصت على أن تحتفي بمتطوعي الهيئة في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك عبر عديد الأنشطة والفعاليات والتي تنمي من قدرات المتطوعين وتزيد من قدراتهم المعنوية.
وأضاف "الثبيتي" أن الهيئة بالمنطقة عملت على عديد المبادرات التي استهدفت بعض المستشفيات في محافظات منطقة مكة وزيارات إنسانية لدور التأهيل، إضافة إلى المشاركة ببعض المعارض التعريفية بإنجازات المتطوعين.
وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تعد مناسبة خاصة يولي لها المتطوع اهتمامًا كبيرًا لما يجده من بالغ الأثر على نفسه.
وأقامت الهيئة معرضًا يستمر لمدة أربعة أيام في مجمع قلب الطائف، يضم عرض الكثير من أعمال التطوع، والمشاركات في المناسبات المجتمعية، إضافة إلى فعاليات مسرح الطفل والذي من خلاله يتم تقديم مختلف الهدايا لجميع الزوار.
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المصدر : الخليج 365
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