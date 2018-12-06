تقرير مؤشر الإرهاب: تراجع ضحايا العنف لثالث عام على التوالي

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كشف التقرير السنوي لمؤشر الإرهاب عن تراجع عدد القتلى، وذلك لثالث عام على التوالي، في تراجع بنسبة 27 في المئة عن العام السابق، وبنسبة 44 في المئة عن ذروة بلغها في 2014م، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، سجل معهد الاقتصاد والسلام نحو 19 ألف حالة قتل العام الماضي، بحسب مؤشره للإرهاب العالمي؛ إذ أشارت المنظمة التي تتخذ من أستراليا مقرًّا لها، وأصدرت الدراسة، إلى الهزائم العسكرية التي مُني بها داعش وغيره من الجماعات كبوكو حرام، وإلى إجراءات مكافحة الإرهاب باعتبارها الأسباب الرئيسية لتراجع عدد القتلى.
وأوضح التقرير أن أفغانستان سجلت أعلى عدد من ضحايا الإرهاب، فيما حدث تراجع حاد في عدد ضحايا الإرهاب في أوروبا، رغم تصاعد عدد الهجمات عالميًّا التي تُعزى إلى جماعات يمينية.
تقرير مؤشر الإرهاب: تراجع ضحايا العنف لثالث عام على التواليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
كشف التقرير السنوي لمؤشر الإرهاب عن تراجع عدد القتلى، وذلك لثالث عام على التوالي، في تراجع بنسبة 27 في المئة عن العام السابق، وبنسبة 44 في المئة عن ذروة بلغها في 2014م، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، سجل معهد الاقتصاد والسلام نحو 19 ألف حالة قتل العام الماضي، بحسب مؤشره للإرهاب العالمي؛ إذ أشارت المنظمة التي تتخذ من أستراليا مقرًّا لها، وأصدرت الدراسة، إلى الهزائم العسكرية التي مُني بها داعش وغيره من الجماعات كبوكو حرام، وإلى إجراءات مكافحة الإرهاب باعتبارها الأسباب الرئيسية لتراجع عدد القتلى.
وأوضح التقرير أن أفغانستان سجلت أعلى عدد من ضحايا الإرهاب، فيما حدث تراجع حاد في عدد ضحايا الإرهاب في أوروبا، رغم تصاعد عدد الهجمات عالميًّا التي تُعزى إلى جماعات يمينية.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
01:34 AM
أفغانستان الأعلى في عدد الضحايا.. وتناقص حاد في أوروبا
كشف التقرير السنوي لمؤشر الإرهاب عن تراجع عدد القتلى، وذلك لثالث عام على التوالي، في تراجع بنسبة 27 في المئة عن العام السابق، وبنسبة 44 في المئة عن ذروة بلغها في 2014م، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، سجل معهد الاقتصاد والسلام نحو 19 ألف حالة قتل العام الماضي، بحسب مؤشره للإرهاب العالمي؛ إذ أشارت المنظمة التي تتخذ من أستراليا مقرًّا لها، وأصدرت الدراسة، إلى الهزائم العسكرية التي مُني بها داعش وغيره من الجماعات كبوكو حرام، وإلى إجراءات مكافحة الإرهاب باعتبارها الأسباب الرئيسية لتراجع عدد القتلى.
وأوضح التقرير أن أفغانستان سجلت أعلى عدد من ضحايا الإرهاب، فيما حدث تراجع حاد في عدد ضحايا الإرهاب في أوروبا، رغم تصاعد عدد الهجمات عالميًّا التي تُعزى إلى جماعات يمينية.
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المصدر : الخليج 365
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