بادغيش لـ"الخليج 365": الاتفاق فريق عادي.. و"الديربي" معهم انتهى.. والأهلي ليس من الخمسة الكبار

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن ماجد عبدالله لا يقارن بهارون كمارا

قلل عبدلله بادغيش، نائب رئيس نادي القادسية السابق، من اسم "ديربي" الذي يتم ربطه عادة بمواجهة القادسية والاتفاق، واعتبر أنها مواجهة عادية، تجمع فريقه القادسية بفريق "عادي"، حسب وصفه، نافيًا أن يكون أحد الناديين يمتاز بالجماهيرية العالية لسوء نتائجهما، وغيابهما عن البطولات.

وقال بادغيش في تصريح خاص لصحيفة "الخليج 365": التاريخ في الاتحاد الآسيوي يجعل القادسية الأعلى كعبًا بين الناديين. ومرجعيتنا الاتحاد الآسيوي. وعندما تبحث عن تصنيف نادي القادسية تجد نادي القادسية خامس الأندية السعودية.

وأضاف بادغيش: لا يوجد أربعة كبار. هناك تصنيف آسيوي معتمد للأندية السعودية، والهلال يحتل من خلاله المركز الأول، والاتحاد ثانيًا، والنصر ثالثًا، والشباب رابعًا، ويأتي القادسية خامسًا. ومن هذا المنطلق يعتبر حتى النادي الأهلي خارج هذا التصنيف المعتمد من المرجعية الرسمية (الاتحاد الآسيوي والدولي)، ويعد القادسية رسميًّا خامس الأندية الكبيرة في السعودية.

وزاد: أما في التفاصيل فتجد الاتفاق فاز ببعض البطولات التنشيطية كما هو حال القادسية أيضًا.

وعلق بادغيش على المنتخب السعودي المقبل على المشاركة الآسيوية: نسأل الله التوفيق لمنتخبنا المقبل على المشاركة الآسيوية في الإمارات، وإن شاء الله نرى بزوغ أكثر من نجم في هذه المشاركة، ولاسيما في خط الهجوم لحل مشكلة العقم الهجومي. وأتوقع مهند عسيري وعبدالفتاح آدم وهارون كمارا وهزاع الهزاع يكونون قادرين على هذه المهمة متى ما تم استدعاؤهم.

وختم بادغيش حديثه برده على المقارنات المبكرة بين ماجد عبدالله وهارون كمارا: لا يوجد حتى الآن مثل ماجد عبدالله في الملاعب السعودية، وأتمنى أن لا نبالغ في مقارنة هارون كمارا بالأسطورة التي لن تتكرر في الملاعب السعودية. ماجد صال وجال في الملاعب لأكثر من عشرين سنة، وحصد العديد من البطولات؛ وبهذا نظلم اللاعب الصاعد بهذه المقارنة. صحيح كمارا نتنبأ له بمستقبل مميز، ولكن لم يكمل حتى الآن مباراة واحدة مع المنتخب السعودي، كما أنه لم يحرز ما نسبته 1 % من جماليات أهداف ماجد عبدالله.