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انت الان تتابع تطبيق هيئة تطوير مكة يستقبل أكثر من 8500 طلب ومقترح لأمير المنطقة ونائبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - استقبل تطبيق هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أكثر من 8500 طلب ومقترح خلال مبادرة التطبيق الإلكتروني "تواصـل مـع سـمو أمير المنطقة وسمو نائبه".
ومن جانب آخر، قدمت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، الشكر لأهالي وسكان منطقة مكة المكرمة على تفاعلهم المميز خلال فترة التسجيل الأول للمقترحات والطلبات، والتي تزامنـت مـع الزيارة الأولى لأمير المنطقة لمحافظات (الليث، القنفـذة، العرضيات، أضم) ومبادرتهم بتسجيل أكثر من 8500 طلب ومقترح من خلال التطبيق الإلكتروني "تواصـل مـع الأمـير ونائبـه" ونظرًا لانتهاء الزيارة الأولى لأمير المنطقة.
وأضافت هيئة تطوير مكة أنها أوقفت التسجيل في التطبيق، وسيتم فتح التسجيل مرة أخرى للمقترحات والطلبات في التطبيق بالتزامن مع الزيارة التالية للأمير أو النائب للمحافظات، والتي سيُعلن عن مواعيدها قريبًا.
تطبيق هيئة تطوير مكة يستقبل أكثر من 8500 طلب ومقترح لأمير المنطقة ونائبههادي العصيمي الخليج 365 2018-12-06
استقبل تطبيق هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أكثر من 8500 طلب ومقترح خلال مبادرة التطبيق الإلكتروني "تواصـل مـع سـمو أمير المنطقة وسمو نائبه".
ومن جانب آخر، قدمت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، الشكر لأهالي وسكان منطقة مكة المكرمة على تفاعلهم المميز خلال فترة التسجيل الأول للمقترحات والطلبات، والتي تزامنـت مـع الزيارة الأولى لأمير المنطقة لمحافظات (الليث، القنفـذة، العرضيات، أضم) ومبادرتهم بتسجيل أكثر من 8500 طلب ومقترح من خلال التطبيق الإلكتروني "تواصـل مـع الأمـير ونائبـه" ونظرًا لانتهاء الزيارة الأولى لأمير المنطقة.
وأضافت هيئة تطوير مكة أنها أوقفت التسجيل في التطبيق، وسيتم فتح التسجيل مرة أخرى للمقترحات والطلبات في التطبيق بالتزامن مع الزيارة التالية للأمير أو النائب للمحافظات، والتي سيُعلن عن مواعيدها قريبًا.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
01:14 AM
استقبل تطبيق هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أكثر من 8500 طلب ومقترح خلال مبادرة التطبيق الإلكتروني "تواصـل مـع سـمو أمير المنطقة وسمو نائبه".
ومن جانب آخر، قدمت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، الشكر لأهالي وسكان منطقة مكة المكرمة على تفاعلهم المميز خلال فترة التسجيل الأول للمقترحات والطلبات، والتي تزامنـت مـع الزيارة الأولى لأمير المنطقة لمحافظات (الليث، القنفـذة، العرضيات، أضم) ومبادرتهم بتسجيل أكثر من 8500 طلب ومقترح من خلال التطبيق الإلكتروني "تواصـل مـع الأمـير ونائبـه" ونظرًا لانتهاء الزيارة الأولى لأمير المنطقة.
وأضافت هيئة تطوير مكة أنها أوقفت التسجيل في التطبيق، وسيتم فتح التسجيل مرة أخرى للمقترحات والطلبات في التطبيق بالتزامن مع الزيارة التالية للأمير أو النائب للمحافظات، والتي سيُعلن عن مواعيدها قريبًا.
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المصدر : الخليج 365
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