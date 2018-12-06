"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق بتدنٍّ في الرؤية بسبب الضباب.. وتنبيهات متقدمة للشرقية وتبوك والرياض

محمد بن مسعود - الدمام - أمطار غزيرة وزخات برد ورياح على حقل والوجه وتيماء وأملج والخفجي وحفر الباطن

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر الإنذار المبكر عدة تنبيهات لمناطق الباحة والحدود الشمالية والشرقية وعسير، فيما أصدرت تنبيهين متقدمين آخرين لمنطقتي تبوك والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة تبوك أنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات برد ورياح مثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل الحالة تبوك وحقل وضبا ونيوم والوجه وتيماء وأملج والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الثالثة من فجر الخميس وتستمر حتى الساعة 16.00 من مساء الخميس.

وفي التنبيه المتقدم الخاص بالمنطقة الشرقية، ذكرت الهيئة أن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات برد ورياح مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الحالة حفر الباطن والقيصومة والخفجي والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة 00.30 من صباح الخميس وتستمر حتى الساعة الثامنة صباح الخميس.

وحذرت "الأرصاد" منطقة الرياض في تنبيه متقدم بأنها ستشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة الزلفي والمجمعة والأرطاوية وشقراء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.40 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الرابعة فجرًا.

وذكرت الهيئة أن منطقة الباحة تشهد تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة الباحة وبلجرشي والمندق والعقيق والأجزاء المجاورة وتبدأ الحالة في منتصف ليل الأربعاء وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.

وأضافت أن منطقة الحدود الشمالية تشهد تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة عرعر وطريف والعويقلية والطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتبدأ الحالة في منتصف ليل الأربعاء وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.

وقالت إن منطقة عسير تشهد أيضاً تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط والنماص والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة في منتصف ليل الأربعاء وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة الدمام والأحساء والجبيل والظهران وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتبدأ الحالة في منتصف ليل الأربعاء وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.