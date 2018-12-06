السعودية اليوم / صحة عسير تنفذ ٨٦٣ مبادرة صحية تحت شعار "تطوعي صحة"

أبها 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأطلقت صحة عسير اليوم 863 مبادرة صحية على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات المتنقلة بالمنطقة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، شارك فيها آلاف الموظفين والموظفات من منسوبي الصحة.واعتبر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، اليوم العالمي للتطوع مناسبة ثمينة تعزز ثقافة التطوع كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، ‏مضيفاً أن تجربة العمل التطوعي في المملكة تنطلق من إدراك عميق وإيمان من الحكومة الرشيدة بأهمية العمل التطوعي ودوره في بناء المستقبل، من خلال ما وفرته من مناخات ايجابية ساعدت على نموه، كما أن له مكانته الخاصة في خطط التنمية.من جهة أخرى، دشن مستشار المدير العام للشؤون الهندسية والإمداد المهندس حسن الشريف قافلة الطب المنزلي شارك فيها أسطول من المركبات المجهزة وعيادات التغذية المتنقلة والجمعيات الصحية، وتهدف إلى زيارة القرى والهجر في عدد من محافظات ومراكز المنطقة ، شارك فيها العديد من الكوادر الصحية المتخصصة لتقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية والوقائية وتوزيع بعض الأجهزة الطبية لشريحة من المرضى المحتاجين لها.وعلى هامش الفعالية ، نفذ قطاع سراة عبيدة برامج صحية ودورات تدريبية وفحوصات مخبرية للجنود البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، كما قدمت الفرق الطبية المدعومة بالتجهيزات الحديثة خدمات طبية متفرقة، عرفاناً وتقديراً للبطولات التي يسطرها الجنود البواسل في ميادين العز و الشرف دفاعاً عن ثرى الوطن الغالي .وشاركت عيادات قطاع محايل الصحي بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي قرى بني الذيب وحموان والمليحه والقري ، كما نفذت القطاعات الصحية بالمنطقة حملات تطوعية صحية لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعات والمراكز الأمنية، شملت قطاعات المضة وبللحمر والنماص وبللسمر ورجال ألمع والمجاردة والفرشة وأحد رفيدة وأبها ، ومستشفى الصحة النفسية ، وإدارة التمريض ، وإدارة مكافحة الأمراض المعدية .// انتهى //01:09ت م0328