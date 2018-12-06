السعودية | هيئة الاتصالات تخصص رقما للإبلاغ عن رسائل الاحتيال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات تخصص رقما للإبلاغ عن رسائل الاحتيال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:37 صباحًا, 6 ديسمبر 2018 م المناطق - الرياض خصصت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقماً للإبلاغ عن رسائل الاحتيال عبر الرقم ” 330330 “, داعية المستفيدين من خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS “، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية. وحثت الهيئة على الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ ” الإبلاغ عن رسائل الاحتيال ” , وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم “330330 ” .

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