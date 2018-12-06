شكرا لقرائتكم خبر عن مدني المدينة يحتفل باليوم العالمي للتطوع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح العميد المطيري أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع يهدف إلى تقدير أعمال المتطوعين في خدمة المجتمع، مبيناً أن مجالات التطوع كثيرة ومتعددة ومن ضمن أهداف المملكة وخططها الاستراتيجية.
وقدم المطيري شكره للمتطوعين والمتطوعات، مؤكداً أن بصماتهم رائعة من خلال الأحداث التي شاركوا فيها وأثبتوا من خلالها بأنهم داعم قوي ومهم ومتقن لكل المهام الموكلة لهم.
وأشار إلى أن الدفاع المدني يسعى إلى تطوير قدرات المتطوعين والمتطوعات, من خلال التدريب وصقل المواهب وتنمية القدرات عبر تنفيذ مجموعة من البرامج والدورات التدريبية التي تمكنهم من القيام بأعماله التطوعية على أفضل وجه.
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