شكرا لقرائتكم خبر عن جليد جرينلاند يذوب أسرع من المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

قال علماء، إن الغطاء الجليدي في جرينلاند يذوب بوتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل، وأن الاحتباس الحراري سيسرع بذوبان الجليد ويسهم في زيادة مناسيب البحار، وفق ورقة بحثية نشرت اليوم الأربعاء.

ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار المدن المنخفضة والجزر والصناعات في أنحاء العالم. وتتفاوت بصورة كبيرة التوقعات بمدى ارتفاع الزيادة وقرب حدوثها لأسباب من بينها أن العلماء لم يحددوا بعد إلى أي مدى يؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيطات إلى ذوبان الأغطية الجليدية.

وفي الورقة التي نشرت بدورية "نيتشر"، حلل علماء من الولايات المتحدة وبلجيكا وهولندا الطبقات الذائبة في قلب الجليد بغرب جرينلاند لوضع سجل يمتد إلى 350 عامًا.

وبينت الدراسة أن درجة ذوبان غطاء جرينلاند الجليدي "استثنائية" على مدار الثلاثمائة والخمسين عاما الأخيرة على الأقل وأن استمرار زيادة المتوسط العالمي لدرجات الحرارة سيسرع بالذوبان وسيسهم في زيادة مناسيب مياه البحار.

وبدأت وتيرة ذوبان الغطاء الجليدي في الزيادة بعد قليل من العقد الأول من القرن التاسع عشر. وكان نطاق ذوبان السطح أكثر اتساعا في 2012 من أي وقت في الثلاثمئة والخمسين عاما الماضية وكان الذوبان أكثر استمرارا وشدة في الفترة من 2004 و2013 من أي عشر سنوات أخرى مسجلة.