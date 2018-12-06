شكرا لقرائتكم شاهد الفيديو.. تعليم الرياض يقيم معرض #انطلاقتي4 .. هذه أهدافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أقامت إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض معرض انطلاقتي4؛ لتفعيل الدور التوعوي والثقافي بحقوق ذوي الإعاقة في جميع المجالات.

وأشارت إدارة التعليم بالرياض إلى أن هذه المعرض يأتي بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة 2018.

وكانت معرض “انطلاقتي الرابع” قد انطلق الاثنين الماضي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018، بتنظيم من إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ورعاية حلويات سعد الدين، بالتعاون مع مجموعة “تواصل” التطوعية؛ واستضافة مركز حياة مول التجاري بالرياض من 3 إلى 6 ديسمبر 2018.

وتستهدف الإدارة من خلال هذه الفعالية إيصال رسالتها وهي تمكين ذوي الإعاقة من عرض إنتاجهم الإبداعي التعبيري عن أعمالهم وأفكارهم وتبنيها في ظل بيئة محفزة وإبراز مواهبهم وتنميتها ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

وتهدف كذلك إلى المساهمة في التنشئة الشاملة والتكوين المتكامل لشخصية الفرد ذي الإعاقة، إضافة إلى بث الوعي لدى شرائح المجتمع عن الإعاقة وقدرات ذويها، وأيضًا الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والسعي لتطويرها.

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