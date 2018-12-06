شكرا لقرائتكم المغامسي: فارس العرب تنقل بين بلد العلماء والصالحين وبلد الشهداء وعرين الآساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أشاد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بجولة ولي العهد التاريخية والتي انتهت بزيارة موريتانيا والجزائر.

وقال المغامسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “فارسُ العرب محمد بن سلمان يتنقل بين موريتانيا بلد العلماء والصالحين من العباد، وبين الجزائر بلد الشهداء وعرين الآساد.

ودعا المغامسي قائلًا: “اللهم اجمع كلمة العرب والمسلمين على الهُدى ووفق وليّ عهدنا لما تحب وترضى”.

كما نشر المغامسي عبر حسابه صورًا لولي العهد مع كبار القادة والمسؤولين في كل من الجزائر والمغرب.

وكان ولي العهد قد اختتم الأسبوع الماضي جولة تاريخية بدأها بالإمارات ثم البحرين ومصر وتونس ومنها إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة العشرين، ثم إلى موريتانيا ومنها إلى الجزائر.

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