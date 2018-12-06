شكرا لقرائتكم #فوربس : انتهاكات #قطر ضد العمال كارثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - انتقدت مجلة فوربس الأمريكية، تراخي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في التعامل مع الانتهاكات الصارخة التي تشهدها قطر بحق مئات الآلاف من العاملين في ملف استضافة كأس العالم 2022.

وطالبت المجلة في تقرير حمل عنوان “فيفا بحاجةٍ إلى نهجٍ مستدامٍ للتعامل مع مسألة حقوق الإنسان”، بإجبار النظام القطري على إجراء إصلاحات حقيقية في هذا الشأن دون الاكتفاء بخطوات شكلية. وناشدت الاتحاد بالاهتمام بأوضاع العمالة المهاجرة بشكل عام وليس ملف كأس العالم فقط، مضيفًا: “جرائم قطر بحق العمال ترقى إلى مرتبة العمل القسري أو العبودية الحديثة”.

وقال ستيف برايس، معد التقرير: إن “فيفا” منح تنظيم المونديال إلى الدوحة رغم الشبهات التي أحاطت بملفها ووجود منافسين لها أكثر خبرةٍ مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وأكد أن التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لـ”فيفا”، يبرز الحاجة لأن يستثمر الاتحاد موارده في إيجاد نهج مستدام لحماية حقوق الإنسان بدلًا من الاكتفاء بتقديم حلول سطحية.

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