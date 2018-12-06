شكرا لقرائتكم لهذا السبب.. غرفة #الجوف تفسخ التعاقد مع مشغل مركز التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالجوف، عن فسخ تعاقدها مع مؤسسة حوران الشامل للمقاولات وتقنية المعلومات، التي تعاقدت معها لتشغيل مركز التدريب في سكاكا ودومة الجندل وطبرجل.

وقالت الغرفة، في بيان لها: إن القرار جاء “تماشيًا مع قرار مجلس الإدارة، وما لاحظته الأمانة العامة والمجلس من تجاوزات في أداء المؤسسة المتُعاقد معها لتشغيل مركز التدريب في سكاكا ودومة الجندل وطبرجل، وما توصلت له الاجتماعات المتتالية لتجاوز بعض الإشكاليات والتي لم تلقَ التجاوب الجاد من قبل المؤسسة”.

وتابعت: “والتزامًا بحفظ حقوق المتدربين والمتدربات وحق الغرفة وحرصًا على عدم الوقوع في التجاوزات، أنهت الغرفة التعاقد مع المؤسسة حوران الشامل للمقاولات وتقنية المعلومات في تاريخ 30 نوفمبر 2018م”.

ودعت الغرفة المتدربين والمتدربات الذين لم ينهوا برامج التدريب الخاصة بهم، أو من انتهوا منها ولم يتحصلوا على شهادات البرامج مراجعة الغرفة في المركز الرئيسي بسكاكا وفرعي دومة الجندل وطبرجل؛ لتقديم المستندات اللازمة لمراجعتها وتدقيقها.

وشددت على ضرورة أن تتضمن المستندات “اسم المتدرب أو المتدربة، نسخة من الهوية الوطنية، صور سندات السداد، أي مستندات إضافية”، لافتة إلى أنها ستُراجع كافة البينات وتدوينها وإحاطة المتدربين والمتدربات بما يتم من إجراء، ويمكن تقديم المستندات على البريد الرسمي للغرفة ‪[email protected]

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