شكرا لقرائتكم المرور يكشف عن مخالفة تستوجب الغرامة على مركبات النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - حذرت إدارة المرور سائقي مركبات النقل من زيادة أبعاد الحمولة المنقولة؛ حتى لا يتعرض صاحب المركبة للمخالفة والغرامة. وقال المرور عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به، مخالفة مرورية”. ونصت تعديلات نظام المرور على فرض الغرامة المالية (1000- 2000) ريال على مخالفة زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل على الحد المسموح به.

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