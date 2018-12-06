شكرا لقرائتكم حقيقة تعليق الدراسة بالمنطقة الشرقية الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تعليق الدراسة في المنطقة يوم الأحد المقبل، موضحة أن ما أثير في الشأن غير صحيح جملة وتفصيلًا.

وقال المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: إن التصريح الصحفي الذي ذاع انتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن تعليق الدراسة الأحد المقبل، بمدينة الدمام والخبر والظهران، ليس صحيحًا ولم يصدر عن الإدارة أي بيان حول هذا الأمر.

وأضاف الباحص أن المنشور في مواقع التواصل حاليًّا كان تصريحًا سابقًا صدر أثناء انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين بمركز إثراء بمدينة الظهران العام الماضي داعيًا في السياق ذاته، التريث والتأكد من محتوى ومضمون هذه التصريحات أو إعادة نشرها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل والرجوع إلى القنوات الرسمية الخاصة للحصول على المعلومة الصحيحة.

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