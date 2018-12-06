شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر سكان 4 مناطق من التقلبات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء الأربعاء، تنبيهات متقدمة تفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بالرياح وزخات البرد على منطقة الرياض والجوف وتبوك والشرقية.

وحذرت الأرصاد من استمرار السحب الرعدية الممطرة على معظم أجزاء منطقة القصيم، مع احتمالية تأثر محافظة حفر الباطن والقيصومة.

كما توقعت الأرصاد استمرار السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الشرقية لمنطقة حائل كما أظهرها رادار حائل.

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