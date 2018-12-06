شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. مطار القنفذة حلم الأهالي بدأ بدراسات عبدالله بن بندر وتحقق بحجر أساس الفيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بعد نحو عشرة أعوام فقط من مطالب متجددة، لأهالي مدينة القنفذة بمكة المكرمة، بتحقيق حلم إنشاء مطار في محافظتهم، لتقديم خدماته للقادمين، والمغادرين إلى ومن القنفذة، بات الحلم حقيقة، وسيكون المطار أمرًا واقعًا، بعد نحو 24 شهرًا من الآن، وسيتم البدء قريبًا في إنشائه، بمواصفات عالية، ليكون واجهة حضارية لمكة المكرمة بشكل عام، والقنفذة بشكل خاص.

‎ووضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، حجر أساس للمطار بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، وأمين جدة صالح التركي، ورئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي، وعدد من المسؤولين وأهالي وأعيان المحافظة.

وأبان الأمير خالد الفيصل أن “فكرة المطار القنفذة بدأت منذ أكثر من 10 أعوام، وتم لأجل تحقيقها دراسة قرابة 14 موقعًا حتى وقع الاختيار على الموقع الحالي شمال القنفذة”، مضيفًا أن “مساحة المشروع تقدر بنحو 24 مليون م2، وسيستفيد من المطار الذي سيتم إنجازه خلال عامين قرابة نصف مليون مسافر من أهالي المحافظات الواقعة على الشريط الساحلي”.

‎ومر مشروع مطار القنفذة بمرحل عدة، بدأت بفكرة في الأذهان، التقطها الأمير خالد الفيصل، من مطالب أهالي المحافظة، الذين كانوا يرون أن محافظتهم تستحق أن يكون لها مطار خاص، ينعش حركة السفر والسياحة في المحافظة، ووافقهم على هذه الفكرة الأمير خالد الفيصل، الذي وجه المسؤولين المعنيين بدراسة المشروع والجدوى منه.

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وفي مرحلة أخرى، درست محافظة جدة، عددًا كبيرًا من المواقع، لاختيار أفضلها، لإقامة المطار عليه، وفي عام 2014، أعلنت المحافظة عبر حسابها في “تويتر” عن تحديد موقع المطار النهائي، قالت: إن هذا الموقع سيتم تسليمه لهيئة الطيران المدني.

‎ وفي العام الماضي، وأثناء الزيارة التي قام بها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، إلى القنفذة، زف سموه البشرى للأهالي، وأعلن رسميًّا عن بدء مشروع المطار، ‏وتنفيذه في العام ٢٠١٨، بِحَسَبِ تأكيدات هَيْئَة الطيران المَدَنِيّ آنذاك، وعلى هامش الزيارة نفسها، استعرض سموه التصاميم الفنية للمطار مع المسؤولين، ووجه بتلافي أي سلبيات أو معوقات قد تعترض المشروع. وجاء هذا الإعلان على هامش لقاء سموه مع أَهَالِي وشباب القنفذة، مستمعًا إلى مطالبهم واقتراحاتهم لتطوير المحافظة وتحقيق التنمية فيها، فيما ركزت مداخلات الشباب على طرح الرؤى التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030.

‎ومن هنا، يرى أهالي القنفذة أن بداية فكرة مشروع المطار، بدأت من الأمير خالد الفيصل، وانتهت بالأمير عبدالله بن بندر، مؤكدين أن وضع حجر الأساس للمطار اليوم، لم يكن ليتحقق، لولا الجهود التي بذلها الأميران المحبوبان.

‎وأوضحت إمارة منطقة مكة، في حسابها على تويتر، تفاصيل المطار، وقالت: إنه سيخدم يخدم 500 ألف مسافر سنويًّا، ويضم 3 صالات، ومدرجًا وساحة لوقوف 5 طائرات، وشبكة طرق، وبرج مراقبة.

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