شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يرأس الاجتماع الشهري للجنة دعم ومساندة تفقد المشاريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

ترأس أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وبحضور نائبه ‏الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، في صالة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الشهري للجنة العليا لدعم ومساندة تفقد المشاريع بالمنطقة.

وفي بداية الاجتماع، أعرب أمير المنطقة عن شكره نيابة عن أبناء منطقة الجوف لمقام خادم الحرمين الشريفين على المشاريع التنموية التى دشنها واعتمدت للمنطقة، والتي سيكون لها الأثر على مستوى معيشة المواطن والتنمية الاقتصادية، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن على أعضاء اللجنة مسؤولية كبيرة في متابعة ذلك ليتحقق الهدف في المدد الزمنية المخطط لها، مشيداً بما لمسه منهم من حرص ومتابعة لجميع مشاريع التنمية في المنطقة والعمل على تذليل ما قد يعترضها، بما يحقق الأهداف المرجوة والعمل بروح الفريق الواحد بين الجهات ذات العلاقة.

بعد ذلك، استعرض الأمين العام للجنة ما تم إنجازه لبنود أعمال اللجنة، ومناقشة جدول الأعمال للاجتماع الحالي.

وفي نهاية الاجتماع، اتُخذت عدداً من التوصيات الداعمة لسير المشاريع بالمنطقة، من أهمها وضع رؤية استراتيجية لرفع نسبة تغطية الخدمات للوصول إلى 95 في المئة خلال ثلاث سنوات، مع تحديد المشاريع المطلوبة لتحقيق هذا الهدف والتكلفة التقديرية لها، على أن تُقدم هذه الرؤية خلال شهر.