شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك» يحتفل باليوم العالمي للتطوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (تبوك)

رعى مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني، صباح اليوم (الأربعاء)، احتفال مديرية الدفاع المدني بتبوك باليوم العالمي للتطوع تحت شعار (معاً نتطوع لرؤية طموحة)، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الرسمية والأهلية، وعدد من المهتمين في مجال التطوع، وذلك لإبراز جهود التطوع في أعمال الدفاع المدني.

وبدأ الحفل بآيات القرآن الكريم، ثم القى العميد الشهراني كلمة مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، حيث شكر جميع الفرق التطوعية أفراداً وجماعات، وتحدث عن أهمية العمل التطوعي لما يكون من له الأثر الكبير في بناء المجتمع ورقيه، وثمن مشاركتهم في جميع الأعمال التي كان آخرها مشاركة عدد من متطوعي تبوك مع الدفاع المدني في حج العام الماضي 1439هـ.

كما كان للمتطوعين كلمة ألقاها نيابة عنهم المتطوع أحمد معاضة الشهري، الذي قدَّم من خلالها شكره وتقديره للدفاع المدني لما يقوم به من جهود في هذا المجال، كما تم عرض فيلم وثائقي عن التطوع في المملكة العربية السعودية عامةً والدفاع المدني خاصةً.

وفي ختام الحفل، كرَّم العميد الشهراني المشاركين وتم توزيع الدروع التذكارية للجهات الحكومية المشاركة، وشهادات الشكر على الفرق والأفراد التطوعية الذين كانت جهودهم واضحة في أعمال الدفاع المدني، والتقاط الصور الجماعية بهذه المناسبة.

وبعد الحفل، عُقدت ورشة عمل مع الفرق التطوعية لمناقشة بعض الأعمال والمهام في مجال التطوع في أعمال الدفاع المدني بالمنطقة.