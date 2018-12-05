شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ينبع يرعى تكريم 500 طالب وطالبة من المتفوقين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ينبع (الخليج 365)

رعى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم (الأربعاء)، تكريم 500 طالب وطالبة من المتفوقين والمتفوقات بمدارس ينبع والقطاعات التابعة لها، وذلك في الحفل الذي أقامته إدارة تعليم ينبع بقاعة لازاورد للاحتفالات، بحضور مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، ورئيس شركة ينبت المهندس عيد بن وقيت الصبحي.

وبدأ الحفل الذي أعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي كلمة قال فيها: «إن هذا اليوم من أسعد أيام أبنائنا، وسيبقى في ذاكرتهم طويلاً، ففيه حصاد جدهم، وثمر مثابرتهم، وشيء من أحلامهم وقد تحقق، ومرحلة من حياتهم بلغوا فيها مقصدهم».

وبارك العقيبي لأبنائه الطلبة هذا التفوق الذي سطروه في صفحته أسماءهم، مشيداً بدور الأسرة التي احتضنت وربت وشاركت في الجهد والاجتهاد، مثمناً جهود المدارس من معلمين ومعلمات ومرشدين ومرشدات وقادة، مباركاً للوطن فهم جزء من مستقبله.

وزاد العقيبي في رسالة للطلبة: «هذه مرحلة وقد انقضت، فالحمد لله والشكر له على فضله وامتنانه، ولكن اعلموا أن المتفوق الحقيقي لايركن إلي التفوق في مرحلة واحدة من حياته، بل يعدها نقطة انطلاق جديدة لتفوق جديد، ففضاءات المعالي لا حدود لها، فاستمروا في طريقكم وتغلبوا على الصعاب والتحديات ولا تقنعوا بما دون النجوم».

وختم حديثه بشكر فريق العمل في الشؤون التعليمية ومكاتب التعليم ولكل من ساندهم وأسهم معهم لإقامة هذا الحفل، وخصَّ بالشكر فريق العمل في التوجيه والإرشاد على جهودهم.

عقب ذلك، أُلقيت كلمة الطلاب المتفوقين التي ألقاها نيابة عنهم الطالب نواف ساعد الرفاعي، وعبَّر فيها عن مشاعره ومشاعر زملائه المتفوقين، شاكراً كل من أسهم في تميزهم وتفوقهم، تلاها عرض مرئي عن برامج المتفوقين، ثم توالت فقرات الحفل التي اشتملت على برامج ثقافية عن التفوق وأوبريت إنشادي.

وفي ختام الحفل، كرَّم محافظ ينبع المتفوقين من الطلاب والجهات الداعمة.

من جانبها، كرَّمت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي الطالبات المتفوقات.