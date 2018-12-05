ماراثون نسائي بنكهة جامعية لفتيات الطائف

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جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

توجت جامعة الطائف 13 طالبة وموظفة فزن في سباق الجري السنوي العاشر لطالبات ومنسوبات الجامعة المقام ضمن أنشطة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية، بمشاركة قسم علوم الرياضة في كلية التربية، والنادي الرياضي بشطر الطالبات.

وأوضحت وكيلة شؤون الطالبات بجامعة الطائف الدكتورة أمل عاشور، أن سباق الجري السنوي هدف إلى نشر ثقافة «الرياضة حياة»، وتشجيع الطالبات والمنسوبات من عضوات هيئة التدريس والطالبات على المشاركة، وبث روح المرح والحماس والترفيه بين المشاركات.

وأكدت وكيلة شؤون الطالبات، أن السباق نجح في جذب عدد كبير من الطالبات والمنسوبات للمشاركة فيه، وخلق روح التنافس بين الطالبات المشاركات، وتشجيع الحاضرات على المشاركة في السباقات المماثلة مستقبلاً.

وبيَّنت أن تم في ختام السباق تتويج الفائزات بالمراكز العشر الأولى من الطالبات، وكذلك الفائزات بالمراكز الثلاث الأولى من الموظفات.

وشددت على حرص الجامعة على تكرار تنظيم هذا السباق سنوياً لدوره في نشر ثقافة الروح الرياضية، إضافة إلى فائدة رياضة الجري للطالبات، وما تدخله على النفس من راحة وتجديد للنشاط.