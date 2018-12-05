شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جدة» تستقبل اليوم العالمي للتطوع بـ420 مبادرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أطلقت صحة جدة مساء اليوم (الأربعاء) فعاليات اليوم العالمي للتطوع، بهدف إشراك منسوبيها في الأعمال التطوعية المختلفة والمساهمة في خدمة المجتمع، مما يسهم في تقديم خدمات متنوعة ومتعددة بالجانب الصحي.

وأقامت المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة عدة مبادرات منها العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في العيادات الطبية لتقليص قوائم الانتظار، واستقبال الحالات الجديدة، بالإضافة إلى العديد من البرامج التوعوية والثقافية، حيث نفذ مجمع الملك عبدالله الطبي مبادرات توعوية وتثقيفية منها «طاب ممشاك» و«سلامتك غايتنا»، كما شارك مستشفى شرق جدة العام بـ25 مبادرة صحية توعوية، ومستشفى العيون بـ3 مبادرات خاصة، وذلك بتقديم خدمات طبية شاملة لأمراض العيون ومشاكل النظر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين شارك مستشفى الولادة والأطفال بـ9 مبادرات أهمها مبادرة لحمايتهم من العنف والتبرع بالدم ومبادرة العملية القيصرية ضرورية وليس اختيار.

كما شارك مستشفى الملك فهد في اليوم التطوعي بالواجهة البحرية وبمركز الأمير عبد المجيد للكلى، وكذلك مستشفى الملك عبد العزيز الذي شارك بالعديد من المبادرات كتحسين نمط الحياة وأحمي نفسك بالتطعيم وغسل الأيدي، فيما شارك مجمع الأمل للصحة النفسية في اليوم التطوعي بتنفيذ مبادرة جميلة لعدد من الأحياء العشوائية بجنوب جدة وتقديم العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية.

هذا وقد أُقيمت برامج أخرى في العديد من المواقع شملت ممشى الأمير فيصل بن فهد، وممشى التحلية، وممشى الرحاب، وممشى الفيحاء والأربطة بمحافظة جدة، وجدة التاريخية، وكورنيش محافظة الليث.

وشاركت إدارة الصحة العامة والإدارات ذات الأهمية بصحة جدة في تنفيذ عدد من المبادرات ترسيخاً لثقافة التطوع الصحي، حيث شاركت الإدارة القانونية بصحة جدة في تنفيذ مبادرة أعرف حقوقك بالياسمين مول، كما شاركت إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة ونواقل المرض بالصحة العامة بعدد من المبادرات أهمها زيارة إصلاحية جدة للنساء والواجهة البحرية، لتقديم عدد من البرامج التوعوية منها أحلى بدون سكر وقلبك قلبنا، وصحتنا بلا تدخين، وغيرها من البرامج التوعوية الهادفة.