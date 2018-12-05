شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن سعد يُدشِّن 6 مبادرات تطوعية لجامعة حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

دشَّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، اليوم (الأربعاء)، المبادرات التطوعية لجامعة حائل بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، والذي استضافته جامعة حائل في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وبتنظيم من المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل، ومشاركة الإدارة العامة للتعليم، والمديرية العامة للشؤون الصحية، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة الهلال الأحمر، وعدد من الفرق التطوعية.

وشملت مبادرات جامعة حائل مبادرة تطوع المحترفين، ومبادرة وحدة أصحاء للتطوع الصحي، ومبادرة إدارة العمل التطوعي، ومبادرة بيئتي ثروة وطني، ومبادرة سفراء الوسطية والاعتدال، كما دشَّن أمير المنطقة منصة حائل للعمل التطوعي.

وبدأ الحفل الذي نُظِّم بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى اللواء عبدالعزيز بن محمد العضاض مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، كلمة عبر فيها عن شكره لأمير المنطقة ونائبه، على رعايتهما الكريمة لهذه المناسبة، مقدماً عدداً من الإحصائيات التي تشير إلى تطور العمل التطوعي في المملكة.

فيما ألقى خالد الصعيدي رئيس فريق بيارق التطوعي كلمة المتطوعين، وقال: «إنه لشرف كبير أن أُلقي كلمة المتطوعين في المنطقة، والذي أعتبره أكبر تكريم لي بعد مسيرة تطوعية دامت 16 عاماً، مشدداً على أن أسمى الأعمال التطوعية هي تلك التي تنبع من الذات ولا تنتظر مقابل، مشيراً إلى أن التطوع في هذه البلاد يعتبر لبنة أساسية».

وفي نهاية الحفل، كرَّم أمير المنطقة الجهات المشاركة في هذه المناسبة.