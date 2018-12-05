شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «الباص الذكي» في محايل عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توفيق الأسمري (بارق)

دشَّن مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، مبادرة «الباص الذكي» اليوم (الأربعاء)، في مقر مدرسة جعفر بن أبي طالب، ومتوسطة الإمام النووي، وبرامج التربية الخاصة بمحافظة بارق شمالي منطقة عسير.

واطلع آل شريم على مراحل تنفيذ المبادرة التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، بداية من التصور النظري ومروراً بتوفير الأدوات وانتهاء بالتطبيق العملي لها، والبرمجة ونجاحها بأيدي وطنية سعودية، وذلك بواسطة عرض مرئي للمبادرة التي كانت بإشراف ومتابعة قائد المدرسة حسن محمد فيصل البارقي، ومدير مكتب التعليم بمحافظة بارق علي أحمد البارقي.