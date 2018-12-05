"أب" يسلِّم ابنه بعد أن تسبب في وفاة طفل دهسًا بـ"عزيزية مكة"

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سلَّم ولي أمر حدث في الـ14 من عمره ابنه لمرور العاصمة المقدسة؛ وذلك بعد تسبُّبه في حادث سير، نتج منه وفاة طفل في الثامنة من عمره.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغًا عن وقوع حادث دهس في العزيزية أمام مسجد ابن باز؛ فباشرت دوريات المرور البلاغ، واتضح على الفور مصرع الطفل، وهروب صاحب المركبة التي تم التعرف على نوعها، والتعميم عليها.
وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن ولي أمر الحدث قام بتسليم ابنه البالغ من العمر 14 عامًا إلى مرور شرق العاصمة المقدسة، التي بدورها تسلمت أوراق القضية، وجرى التحفظ على المركبة، فيما سُلم جثمان الطفل لمستشفى النور.
"أب" يسلِّم ابنه بعد أن تسبب في وفاة طفل دهسًا بـ"عزيزية مكة"أحمد العبدالله الخليج 365 2018-12-06
سلَّم ولي أمر حدث في الـ14 من عمره ابنه لمرور العاصمة المقدسة؛ وذلك بعد تسبُّبه في حادث سير، نتج منه وفاة طفل في الثامنة من عمره.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغًا عن وقوع حادث دهس في العزيزية أمام مسجد ابن باز؛ فباشرت دوريات المرور البلاغ، واتضح على الفور مصرع الطفل، وهروب صاحب المركبة التي تم التعرف على نوعها، والتعميم عليها.
وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن ولي أمر الحدث قام بتسليم ابنه البالغ من العمر 14 عامًا إلى مرور شرق العاصمة المقدسة، التي بدورها تسلمت أوراق القضية، وجرى التحفظ على المركبة، فيما سُلم جثمان الطفل لمستشفى النور.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
12:06 AM
يبلغ من العمر 14 عامًا.. وهرب من الموقع بعد ارتكابه الحادث
سلَّم ولي أمر حدث في الـ14 من عمره ابنه لمرور العاصمة المقدسة؛ وذلك بعد تسبُّبه في حادث سير، نتج منه وفاة طفل في الثامنة من عمره.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغًا عن وقوع حادث دهس في العزيزية أمام مسجد ابن باز؛ فباشرت دوريات المرور البلاغ، واتضح على الفور مصرع الطفل، وهروب صاحب المركبة التي تم التعرف على نوعها، والتعميم عليها.
وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن ولي أمر الحدث قام بتسليم ابنه البالغ من العمر 14 عامًا إلى مرور شرق العاصمة المقدسة، التي بدورها تسلمت أوراق القضية، وجرى التحفظ على المركبة، فيما سُلم جثمان الطفل لمستشفى النور.
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المصدر : الخليج 365
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