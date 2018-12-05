"مرور المخواة" تكرم منسوبيها من المتقاعدين لعام 1440هـ

محمد بن مسعود - الدمام - مدير الشعبة شَكَرهم على جهودهم المبذولة أثناء خدمتهم

أقامت شعبة مرور محافظة المخواة بمنطقة الباحة مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم لعدد من منسوبيها المتقاعدين لعام 1440هـ بحضور مدير الشعبة النقيب سلمان ظافر الشهري.

وقد استهل الحفل آيات قرآنية رتلها العريف أحمد سالم الغامدي، بعدها ألقى مدير المرور كلمة شَكَر فيها الزملاء المتقاعدين على جهودهم المبذولة أثناء خدمتهم متمنياً لهم التوفيق في حياتهم.

وألقى رئيس رقباء عبيد الزبيدي " كلمة" نيابة عن المتقاعدين عبّر فيها عن شكره وتقديره لزملائه، وفي ختام الحفل تم توزيع هدايا رمزية للمحتفى بهم.