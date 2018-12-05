"مكافحة المخدرات بمكة" تدشن برنامج "أرض المعرفة والترفيه" بالطائف

محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، دشن مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة العميد محمد بن عبدالله القرني، برنامج أرض المعرفة والترفيه بمحافظة الطائف وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٣/١٤٤٠ وبحضور عدد من القيادات الأمنية والحكومية والخيرية بالمحافظة.

وأعد حفل خطابي بتلك المناسبة في قاعة الخيمة الذكية، ألقى خلاله مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الطائف كلمة أشار فيها إلى أهداف وفعاليات برنامج أرض المعرفة والترفيه، وعلى وجه الخصوص الخيمة الذكية التي تحتوي المعرض الذكي، والذي استخدم فيه تقنية الباركود المصمم لكل لوحة على جنبات المعرض، حيث يتمكن الزائر من معرفة المعلومات عن (أنواع المواد المخدرة، وسائل التهريب التي يستخدمها الأعداء، وأدوات التعاطي، وكيفية طلب الاستشارات والعلاج)، وذلك باستخدام الجوال وفي خصوصية تامة، وإمكانية مشاركة تلك المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تطرق إلى الأقسام الأخرى مثل قاعة الدورات التدريبية وقسم العالم المظلم الذي يقرب الجانب المظلم لحياة المتعاطي والنهايات المؤلمة.

وتطرق كذلك إلى قسم الأطفال الذي يهدف إلى غرس القيم النبيلة والأخلاق الحسنة في نفوس النشء والانتماء للوطن وتعزيز الجوانب الفكرية السليمة لديهم من خلال عدد من المقاطع التثقيفية والأدوار التي يمارسونها وبإشراف عدد من المختصات في ذلك الجانب.

بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي لجهود المملكة في حربها على آفة المخدرات.

وألقى الشاعر عبدالكريم الطيار قصيدة شعرية بتلك المناسبة نالت استحسان الحضور.

وقدم مجموعة من الشباب المتطوعين مشهداً تمثيلياً عن خطر مروجي المخدرات ومدى استهدافهم للطلاب ويقظة رجال مكافحة المخدرات في إفشال مخططاتهم السيئة.

وألقى بعد ذلك راعي الحفل مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة العميد محمد بن عبدالله القرني، كلمة بتلك المناسبة رحب في بدايتها بالضيوف المشاركين، وأشار إلى ضرورة تكاتف الجميع ضد كل من تسول له نفسه للعبث بأمن الوطن.

ولفت إلى ما تقوم به المديرية العامة لمكافحة المخدرات من جهود وقائية مميزة توازي الجهود الميدانية لحماية الشباب من الوقوع في براثن المخدرات، مشيداً بالجهود التي بذلت لإقامة البرنامج وموجهاً شكره وتقديره لكل من ساهم في ذلك المشروع الكبير.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً تضمن أرقاماً وإحصاءات عن برنامج أرض المعرفة والترفيه الأول، والذي أقيم بمحافظة جدة عام ١٤٣٩.

وفي ختام الحفل كرم مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة الجهات المشاركة بالبرنامج، وقدم مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الطائف هدية تذكارية لمساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة بتلك المناسبة.