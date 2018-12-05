أمير عسير يلتقي القضاة ومديري الإدارات الحكومية ويتسلم عضوية التطوع الأولى لـ"بادر"

محمد بن مسعود - الدمام - "عقيل" يشيد بالأعمال التطوعية.. و"أبو ملحة" يمتدح مبادرات الجامعات السعودية

التقى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز في ضيافة الإمارة بحي السد بأبها مساء اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي، وفريق بادر التطوعي، وذلك في جلسته الأسبوعية.

وفي بداية اللقاء ألقى عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد الدكتور عمر علوان عقيل كلمة أوضح خلالها أن هذا اليوم يصادف اليوم العالمي للتطوع، والذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، مستعرضًا المفهوم العام للتطوع ومجالاته المتعددة، مبينًا أن أسمى الأعمال الإنسانية هي التي لا تنتظر مقابلاً لها بل تنبع من القلب ومن رغبة جامحة لدى الإنسان في العطاء والتضحية.

وأوضح الدكتور عمر عقيل أن العمل التطوعي متعدد الميادين والأشكال ليشمل جميع ميادين الحياة الاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية.

وأشار إلى أن جامعة الملك خالد جعلت الأعمال التطوعية نصب عينها وأولت جانب التطوع جل اهتمامها حيث إنها عملت على تنظيم العمل التطوعي على أسس وضوابط واضحة تمنع استقلاله والعبث برسالته السامية.

وبيّن الدكتور عقيل أن جامعة الملك خالد ومن باب مسؤوليتها في جانب التطوع أقرت على الموافقة بتحويل وحدة الشراكة والمسؤولية المجتمعية في الجامعة إلى مركز متكامل ليكون منارًا للعمل التطوعي ليس لمنسوبي الجامعة فحسب بل للمنطقة بأكملها.

واختتم الدكتور عقيل كلمته بأن جامعة الملك خالد قدمت أكثر من ٥٠٠ منشط وفعالية متنوعة في كل محافظات منطقة عسير شارك فيها عددٌ من الاستشاريين والمختصين لتقديم خبراتهم للمجتمع، بالإضافة إلى إقامة عددٍ من المعارض التوعوية والعيادات المتنقلة وكذلك زيارات ميدانية ومحاضرات توعوية تم تقديمها في عددٍ من مدارس المنطقة إلى جانب تقديم البرامج التطويرية والدورات التدريبية في الإدارات الحكومية استفاد منها أكثر من ٣٦ ألف فرد من أبناء المنطقة والمقيمين فيها.

بعد ذلك تسلم أمير منطقة عسير عضوية التطوع الأولى لفريق بادر التطوعي، كما التقط الصور التذكارية مع أعضاء الفريق.

وألقى مفتي منطقة عسير الدكتور جبريل البصيلي كلمة توجيهية عن فضل التطوع وأجره العظيم في الدنيا والآخرة، مستدلاً بعددٍ من النصوص الشرعية التي تحث على التطوع.

وفي كلمته، أشاد عضو مجلس الشورى السابق عبدالله بن سعيد أبو ملحة بدور الجامعات السعودية من خلال مبادراتها النوعية التي تجاوزت أسوارها وأصبحت تقدم برامجها في الخارج وتتنافس على الحصول على المراتب المتقدمة في مجال التصنيفات العالمية.

ثم قدم مدير تعليم منطقة عسير جلوي آل كركمان كلمة أشار خلالها إلى أن منطقة عسير قدمت عديد المبادرات النوعية للمجتمع، مطالبًا بأن يكون هناك توحيد لتلك الجهود والمبادرات وذلك من خلال إنشاء مركز تحت مسمى "مركز عسير للعمل التطوعي"، يهدف لتبني جميع المبادرات بصفة رسمية.



وفي نهاية اللقاء، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير عسير.