شاهد.. هدف الموسم في الدوري "البلغاري" في آخر دقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق سيبتمفري صوفيا في تحقيق تعادل مثير لأقصى درجة مع فريق ليفسكي صوفيا في الدوري البلغاري منذ قليل.

ونجح مهاجم فريق سيبتمفري في تسجيل هدف وُصف بأنه هدف الموسم هناك حيث جاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع بركلة مقصية رائعة.

وكانت النتيجة تشير لتقدم ليفسكي بهدفين لهدف قبل أن يحتسب الحكم أربع دقائق وقتاً محتسباً كبدل ضائع.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع تهيأت الكرة أمام اللاعب بودينوف ليقابلها بركلة مقصية تستقر في الزاوية اليسرى لحارس فريق ليفسكي.

بهذا التعادل نجح فريق سيبتمفري في تعطيل فريق ليفسكي في صراعه مع لودوغوريتس على مقدمة ترتيب الجدول حيث بات الفارق بين ليفسكي الثاني والمتصدر 6 نقاط علماً بأن سيبتمفري يحتل المركز قبل الأخير في المسابقة.