انت الان تتابع السترات الصفراء تنتصر.. وفرنسا تعلن إلغاء الزيادة على ضريبة الوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت التراجع بصورة نهائية عن زيادة الضرائب على الوقود، بعدما أثارت الخطة موجة احتجاج غير مسبوقة في العاصمة باريس، حسب سكاي نيوز عربية.
وكان فيليب قد أعلن، أمس الثلاثاء، تعليق خطة الزيادة في الضرائب بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، وأوضح أنها "ستخضع لنقاش موسع في البلاد"، مؤكدًا أن رسوم الغاز والكهرباء لن ترفع، وهذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع.
وأقر المسؤول الفرنسي بالغلاء في فرنسا، لافتًا إلى أن الضرائب التي تفرض في البلاد من "الأعلى على مستوى أوروبا".
وقال فيليب إن "من تسببوا بأضرار خطيرة في الأملاك العامة ومواقع سياحية خلال الاحتجاجات، سيحاكمون على ما قاموا به"، مشددًا على أن فرنسا "لن تتساهل مع هذه الممارسات".
وتفجرت انتفاضة "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر الماضي، في تحدٍ هائل أمام ماكرون البالغ من العمر 40 عامًا، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها "منحازة للأغنياء".
وعاث المحتجون فسادًا في أرقى الأحياء الباريسية، وأحرقوا عشرات السيارات، ونهبوا متاجر، وحطموا نوافذ منازل فاخرة ومقاهٍ، في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ عام 1968.
السترات الصفراء تنتصر.. وفرنسا تعلن إلغاء الزيادة على ضريبة الوقودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت التراجع بصورة نهائية عن زيادة الضرائب على الوقود، بعدما أثارت الخطة موجة احتجاج غير مسبوقة في العاصمة باريس، حسب سكاي نيوز عربية.
وكان فيليب قد أعلن، أمس الثلاثاء، تعليق خطة الزيادة في الضرائب بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، وأوضح أنها "ستخضع لنقاش موسع في البلاد"، مؤكدًا أن رسوم الغاز والكهرباء لن ترفع، وهذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع.
وأقر المسؤول الفرنسي بالغلاء في فرنسا، لافتًا إلى أن الضرائب التي تفرض في البلاد من "الأعلى على مستوى أوروبا".
وقال فيليب إن "من تسببوا بأضرار خطيرة في الأملاك العامة ومواقع سياحية خلال الاحتجاجات، سيحاكمون على ما قاموا به"، مشددًا على أن فرنسا "لن تتساهل مع هذه الممارسات".
وتفجرت انتفاضة "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر الماضي، في تحدٍ هائل أمام ماكرون البالغ من العمر 40 عامًا، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها "منحازة للأغنياء".
وعاث المحتجون فسادًا في أرقى الأحياء الباريسية، وأحرقوا عشرات السيارات، ونهبوا متاجر، وحطموا نوافذ منازل فاخرة ومقاهٍ، في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ عام 1968.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
12:02 AM
فيليب: من تسببوا بأضرار للأملاك العامة خلال الاحتجاجات سيحاكمون
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت التراجع بصورة نهائية عن زيادة الضرائب على الوقود، بعدما أثارت الخطة موجة احتجاج غير مسبوقة في العاصمة باريس، حسب سكاي نيوز عربية.
وكان فيليب قد أعلن، أمس الثلاثاء، تعليق خطة الزيادة في الضرائب بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، وأوضح أنها "ستخضع لنقاش موسع في البلاد"، مؤكدًا أن رسوم الغاز والكهرباء لن ترفع، وهذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع.
وأقر المسؤول الفرنسي بالغلاء في فرنسا، لافتًا إلى أن الضرائب التي تفرض في البلاد من "الأعلى على مستوى أوروبا".
وقال فيليب إن "من تسببوا بأضرار خطيرة في الأملاك العامة ومواقع سياحية خلال الاحتجاجات، سيحاكمون على ما قاموا به"، مشددًا على أن فرنسا "لن تتساهل مع هذه الممارسات".
وتفجرت انتفاضة "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر الماضي، في تحدٍ هائل أمام ماكرون البالغ من العمر 40 عامًا، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها "منحازة للأغنياء".
وعاث المحتجون فسادًا في أرقى الأحياء الباريسية، وأحرقوا عشرات السيارات، ونهبوا متاجر، وحطموا نوافذ منازل فاخرة ومقاهٍ، في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ عام 1968.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، السترات الصفراء تنتصر.. وفرنسا تعلن إلغاء الزيادة على ضريبة الوقود ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن السترات الصفراء تنتصر.. وفرنسا تعلن إلغاء الزيادة على ضريبة الوقود على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .