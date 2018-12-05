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فتح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان تحقيقًا في دار رعاية المسنين بعد رصد مخالفة، تتمثل في طلب تجديد عقد عمل لطبيب، يعمل في مركز التأهيل الشامل ودار المسنين وفق عقد برنامج الرعاية المنزلية، وهو مستقدَم بمهنة "عامل"، في الوقت الذي تشدد فيه الوزارة ذاتها على عدم الوقوع في مخالفات نظام العمل من قِبل المنشآت الأخرى، وتعاقب على العمل في غير المهنة.
وتفصيلاً، كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن مسؤولاً بدار الرعاية الاجتماعية "دار المسنين" رفع طلباً لمرجعه بهدف تجديد عقد طبيب من جنسية عربية، على الرغم من مخالفته لنظام العمل المتمثلة في العمل بمهنة غير مهنته المسجلة نظامًا "عامل".
وأكدت المصادر أنها تطالب الجهات العليا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعاقبة المسؤول عن تمرير مخالفة كهذه، دون اكتراث لموقع عمل المخالف بوجوده في الوزارة التي يفترض أن تعمل هي على معاقبة المخالفين، إضافة إلى التحقيق في عدم التأكد من هذه المخالفات طوال هذه الفترة وهو في عمق وزارة العمل!
وأكدت المصادر أنه بعد مضي الطبيب الـ"عامل"، فترة تعاقد غير قصيرة ممارسًا عمله الطبي، وجَّه المدير العام لفرع العمل والتنمية الاجتماعية بجازان مساعده للعمل بالتحقيق عاجلاً فيما رفع المسؤول بدار الرعاية متضمنًا المخالفة.
يحدث بفرع "العمل" بجازان.. "طبيب دار المسنين" بمهنة "عامل"!محمد المواسي الخليج 365 2018-12-05
فتح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان تحقيقًا في دار رعاية المسنين بعد رصد مخالفة، تتمثل في طلب تجديد عقد عمل لطبيب، يعمل في مركز التأهيل الشامل ودار المسنين وفق عقد برنامج الرعاية المنزلية، وهو مستقدَم بمهنة "عامل"، في الوقت الذي تشدد فيه الوزارة ذاتها على عدم الوقوع في مخالفات نظام العمل من قِبل المنشآت الأخرى، وتعاقب على العمل في غير المهنة.
وتفصيلاً، كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن مسؤولاً بدار الرعاية الاجتماعية "دار المسنين" رفع طلباً لمرجعه بهدف تجديد عقد طبيب من جنسية عربية، على الرغم من مخالفته لنظام العمل المتمثلة في العمل بمهنة غير مهنته المسجلة نظامًا "عامل".
وأكدت المصادر أنها تطالب الجهات العليا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعاقبة المسؤول عن تمرير مخالفة كهذه، دون اكتراث لموقع عمل المخالف بوجوده في الوزارة التي يفترض أن تعمل هي على معاقبة المخالفين، إضافة إلى التحقيق في عدم التأكد من هذه المخالفات طوال هذه الفترة وهو في عمق وزارة العمل!
وأكدت المصادر أنه بعد مضي الطبيب الـ"عامل"، فترة تعاقد غير قصيرة ممارسًا عمله الطبي، وجَّه المدير العام لفرع العمل والتنمية الاجتماعية بجازان مساعده للعمل بالتحقيق عاجلاً فيما رفع المسؤول بدار الرعاية متضمنًا المخالفة.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
11:51 PM
مصادر: المدير وجَّه بالتحقيق بعد فترة تعاقد ليست بالقصيرة
فتح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان تحقيقًا في دار رعاية المسنين بعد رصد مخالفة، تتمثل في طلب تجديد عقد عمل لطبيب، يعمل في مركز التأهيل الشامل ودار المسنين وفق عقد برنامج الرعاية المنزلية، وهو مستقدَم بمهنة "عامل"، في الوقت الذي تشدد فيه الوزارة ذاتها على عدم الوقوع في مخالفات نظام العمل من قِبل المنشآت الأخرى، وتعاقب على العمل في غير المهنة.
وتفصيلاً، كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن مسؤولاً بدار الرعاية الاجتماعية "دار المسنين" رفع طلباً لمرجعه بهدف تجديد عقد طبيب من جنسية عربية، على الرغم من مخالفته لنظام العمل المتمثلة في العمل بمهنة غير مهنته المسجلة نظامًا "عامل".
وأكدت المصادر أنها تطالب الجهات العليا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعاقبة المسؤول عن تمرير مخالفة كهذه، دون اكتراث لموقع عمل المخالف بوجوده في الوزارة التي يفترض أن تعمل هي على معاقبة المخالفين، إضافة إلى التحقيق في عدم التأكد من هذه المخالفات طوال هذه الفترة وهو في عمق وزارة العمل!
وأكدت المصادر أنه بعد مضي الطبيب الـ"عامل"، فترة تعاقد غير قصيرة ممارسًا عمله الطبي، وجَّه المدير العام لفرع العمل والتنمية الاجتماعية بجازان مساعده للعمل بالتحقيق عاجلاً فيما رفع المسؤول بدار الرعاية متضمنًا المخالفة.
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المصدر : الخليج 365
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