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في إطار الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية وتحت رعاية وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، تنظم الإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية ممثلة بإدارة الحماية من الإشعاع بوزارة الصحة بالتعاون مع مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ولأول مرة بالمملكة، دورة "الاستجابة الصحية للطوارئ الإشعاعية والنووية" في قاعة محاضرات مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر الحالي.
تتضمّن الدورة محاضرات وورش عمل وفرضية، حيث يتم تقديم البرنامج التدريبي باعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية و(30) ساعة تعليم طبي مستمر من هيئة التخصصات الصحية.
دورة الاستجابة الصحية للطوارئ الإشعاعية والنووية بـ"تخصصي الرياض"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05
في إطار الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية وتحت رعاية وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، تنظم الإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية ممثلة بإدارة الحماية من الإشعاع بوزارة الصحة بالتعاون مع مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ولأول مرة بالمملكة، دورة "الاستجابة الصحية للطوارئ الإشعاعية والنووية" في قاعة محاضرات مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر الحالي.
تتضمّن الدورة محاضرات وورش عمل وفرضية، حيث يتم تقديم البرنامج التدريبي باعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية و(30) ساعة تعليم طبي مستمر من هيئة التخصصات الصحية.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
11:32 PM
تُقام خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر الحالي وتتضمّن محاضرات وورش عمل
في إطار الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية وتحت رعاية وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، تنظم الإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية ممثلة بإدارة الحماية من الإشعاع بوزارة الصحة بالتعاون مع مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ولأول مرة بالمملكة، دورة "الاستجابة الصحية للطوارئ الإشعاعية والنووية" في قاعة محاضرات مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر الحالي.
تتضمّن الدورة محاضرات وورش عمل وفرضية، حيث يتم تقديم البرنامج التدريبي باعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية و(30) ساعة تعليم طبي مستمر من هيئة التخصصات الصحية.
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المصدر : الخليج 365
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