دورة الاستجابة الصحية للطوارئ الإشعاعية والنووية بـ"تخصصي الرياض"

محمد بن مسعود - الدمام - تُقام خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر الحالي وتتضمّن محاضرات وورش عمل

في إطار الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية وتحت رعاية وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، تنظم الإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية ممثلة بإدارة الحماية من الإشعاع بوزارة الصحة بالتعاون مع مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ولأول مرة بالمملكة، دورة "الاستجابة الصحية للطوارئ الإشعاعية والنووية" في قاعة محاضرات مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر الحالي.

تتضمّن الدورة محاضرات وورش عمل وفرضية، حيث يتم تقديم البرنامج التدريبي باعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية و(30) ساعة تعليم طبي مستمر من هيئة التخصصات الصحية.