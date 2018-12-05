السعودية اليوم / اختتام ورشة "بحث الدرس" بتعليم ظهران الجنوب

عام / اختتام ورشة "بحث الدرس" بتعليم ظهران الجنوب
ظهران الجنوب 27ربيع الأول 1440 ه الموافق 5ديسمبر 2018 م واس
اختتمت اليوم في مركز التدريب بإدارة التعليم بظهران الجنوب , ورشة عمل بعنوان "بحث الدرس " نفذها المدرب يحي مفرح آل خرصان بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بنجران بحضور مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد هباش أبو حديد .
وأوضح المشرف على البرنامج فرحان الوادعي أن الورشة استفاد منها المشرفين التربويين وعدد من المعلمين، مؤكداً استمرار الإدارة التعليمية في تنفيذ مثل هذه الدورات والورش طوال العام الدراسي على أن تنفذ مستقبلاً في مدارس التعليم العام .
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23:14ت م
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