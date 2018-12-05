شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلع على 12 مشروعًا لـ«التقني» والان نبدء بالتفاصيل

• شهد توقيع مذكرة بين المؤسسة وجامعة حفر الباطن

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية على المشاريع المستقبلية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والتي تقدر تكلفتها بـ 700 مليون ريال.

واستعرض محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد المشاريع الـ 12 الموزعة على محافظات المنطقة، وذلك في المعرض المصاحب للمسابقة في قاعة الدكتور غازي القصيبي، إذ اشتملت على المشاريع على إسكان المدربين والمتدربين بالدمام، وإسكان المدربين والمتدربين بكلية السياحة والفندقة بالأحساء ، ومشروع كلية السياحة والفندقة بالأحساء ، ومشروع الكلية التقنية للبنات بالدمام ، ومشروع استبدال الكلية التقنية بالدمام ، ومشروع الكلية التقنية للبنين في مدينة بقيق ، وإسكان المدربات بالكلية التقنية للبنات بالأحساء ، ومشروع الكلية التقنية الثانية للبنين بالأحساء ، المعهد الصناعي الثانوي بالقطيف ، مشروع المعهد الصناعي الثانوي بالأحساء بمدينة العيون ، ومشروع الكلية التقنية للبنين بالخبر ، ومعهد العمارة والتشييد بالأحساء حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الأول في منتصف هذا العام 1440هـ ، وأخر مشروع في نهاية عام 1442هـ.

كما شهد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة حفر الباطن، وذلك في مقر المؤسسة بالدمام.

ووقع الاتفاقية كل من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم المسابقة الوطنية للمهارات بالمناطق والتي تستضيفها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، مباركاً سموه توقيع هذه المذكرة بين الجانبين، متمنياً نجاح هذا التعاون لما يخدم أبنائنا الطلاب والطالبات.

وتهدف هذه الاتفاقية لتطوير آليه التحويل والتجسير للطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات بين الكليات الجامعية والتقنية في التخصصات المتوافقة، وتنسيق آليات القبول على مستوى المنطقة، إضافة إلى تبادل الخبرات من القوى البشرية بين المؤسسة والجامعة، والتنسيق حيال التخصصات التي يطلبها سوق العمل.