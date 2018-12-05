شكرا لقرائتكم صور.. ضبط 29 ألف قطعة غیار مغشوشة و9 آلاف علبة حبر في #الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطاحت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، بـ 26 عاملًا مخالفًا في معمل للأحبار، وضبطت أكثر من 29 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية في الرياض، وذلك خلال حملتھا المشتركة مع الجھات الأمنية ووزارة العمل.

وداھمت الحملة المشتركة أحد المستودعات وبه فلاتر زيت وھواء مغشوشة في مدينة الرياض، حيث تم استخدامه كمعمل يتم فيه إعادة تغليف قطع غيار مستوردة من الصين ووضع علامات تجارية لماركات عالمية مشھورة، فقد تم ضبط أكثر من 382 ألف “كرتون واستكرات” لغرض التقليد.

كما ضبطت الحملة كميات كبيرة من الأحبار العالمية المقلدة، زاد عددھا على 9 آلاف قطعة، إلى جانب معدات تعبئة تلك الأحبار، حيث تم تسليم العمالة المخالفة للجھات الأمنية واستدعاء أصحاب تلك المنشآت لتورطھم في شبھة التستر التجاري، تمھيدًا لإحالة المتورطين إلى النيابة العامة.

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