- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #السعودية_للكهرباء توجه رسالة مهمة لأهالي #بقعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أهابت الشركة السعودية للكهرباء بالمواطنين والمقيمين في محافظة بقعاء بالابتعاد عن الأعمدة وغرف وصناديق الكهرباء المكشوفة؛ بسبب الأمطار المستمرة والعواصف الشديدة.
وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن الفرق الميدانية تعمل حاليًّا على إعادة الخدمة للمناطق المتأثرة رغم صعوبة الظروف الجوية.
يذكر أن محافظة بقعاء شهدت هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الشوارع، وانقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن #السعودية_للكهرباء توجه رسالة مهمة لأهالي #بقعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .