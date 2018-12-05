شكرا لقرائتكم #السعودية_للكهرباء توجه رسالة مهمة لأهالي #بقعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أهابت الشركة السعودية للكهرباء بالمواطنين والمقيمين في محافظة بقعاء بالابتعاد عن الأعمدة وغرف وصناديق الكهرباء المكشوفة؛ بسبب الأمطار المستمرة والعواصف الشديدة.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن الفرق الميدانية تعمل حاليًّا على إعادة الخدمة للمناطق المتأثرة رغم صعوبة الظروف الجوية.

يذكر أن محافظة بقعاء شهدت هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الشوارع، وانقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق.

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