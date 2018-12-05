شكرا لقرائتكم فيديو.. #بوش_الابن يجهش بالبكاء أثناء تأبين والده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شارك عدد من الشخصيات الدوليّة والقادة الأميركيّين ورؤساء وزعماء عدة دول، اليوم، في جنازة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن 94 عامًا.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن يجهش بالبكاء على والده، أثناء إلقاء كلمة التأبين؛ إذ قطع النحيب صوته أكثر من مرة.

وكان جثمان الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتّحدة لمدّة يومين في مبنى الكونجرس، فيما استبدل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسلوبه العدواني المعتاد بأسلوب جادّ يدلّ على الاحترام.

وقال ترامب في تغريدة صباح اليوم قبل نقل جثمان بوش إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية: “أتطلّع إلى أن أكون مع عائلة بوش”.

وأضاف: “هذه ليست جنازة، إنّه يوم للاحتفاء برجل عظيم عاش حياة طويلة مميّزة. سنفتقده”.

وتدفّق عشرات آلاف الأميركيين بهدوء على مبنى الكونجرس لتحيّة الرجل الذي قاد البلاد خلال أوقات عصيبة؛ من بينها نهاية الحرب الباردة، وحرب الخليج الأولى.

وشارك في القداس في كاتدرائية واشنطن الوطنية: الرؤساء الأميركيون السابقون، وهم: جيمي كارتر، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، والرئيس ترامب.

كما شارك في مراسم الجنازة في الكاتدرائية عدد من الشخصيات الأجنبية، ومن بينهم ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، والرئيس البولندي السابق ليش فاونسا.

ومن المشاركين في الجنازة أيضًا: نائبا الرئيس السابقان آل غور وجو بايدن، ووزراء الخارجية السابقون جيمس بيكر وكولن باول وكوندوليزا رايس.

وسيوارى الرئيس بوش الأب الثرى في مركز مكتبة بوش الرئاسية في كوليدج ستيشن في تكساس إلى جانب زوجته التي توفيت في إبريل (نيسان) الماضي، وابنته روبن التي توفّيت بسبب سرطان الدم في سن الثالثة.

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