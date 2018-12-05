الان تتابع شاهد.. مدني الرياض يخمد حريقا في مستودع منتجات اسفنج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدفاع المدني السعودي أن مدني الرياض أخمد حريقا اندلع في مستودع يحتوي على منتجات اسفنج بحي الفيصلية. وأوضح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الحريق أخمد دون إصابات ولله الحمد.

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